Alertheid ouders leidt tot meer zorgen over gezondheid kinderen rondom Sloegebied

Industriegebied Sloe in Vlissingen-Oost (foto: Adrie de Willigen)

Doel van het onderzoek van Bergstra was onder andere om te kijken hoeveel van de gezondheidsklachten er puur door luchtverontreiniging komen en hoeveel van de klachten verklaard worden door het feit dat bezorgde ouders gezondheidsklachten vaker rapporteren. Zijn conclusie is dat bezorgdheid van minder invloed is dan luchtverontreiniging.

Uit het onderzoek blijkt dat die invloed van de luchtverontreiniging het sterkst was bij kinderen met een slechte longfunctie, zoals bij kinderen met astma. Op ongeveer een kilometer vanaf de rand van het Sloegebied zijn er bijna driekwart meer kinderen met gezondheidsklachten. Het aantal kinderen met klachten neemt af zodra je verder weg gaat van het industriegebied.

Het onderzoek is een verdieping van eerdere onderzoeken van de GGD (in opdracht van het provinciebestuur) uit 2012 en 2013 naar de uitstoot van fosforfabriek Thermphos. Uit die onderzoeken bleken kinderen in met name Nieuwdorp en Borssele gemiddeld vaker last te hebben van luchtwegirritatie en meer medicijnen te gebruiken tegen astma dan normaal.

Thermphos is een van de fabrieken die gesloten is. (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels is de situatie in het Sloegebied qua bedrijven veranderd. Thermphos, Zalco en de kolencentrale zijn in de afgelopen jaren gesloten. Deze drie bedrijven stootten in het verleden veel fijnstof uit, wat slecht is voor de gezondheid.

Om een antwoord te krijgen op de vraag of de gezondheidseffecten nu kleiner of verdwenen zijn, zou het longfunctieonderzoek volgens Bergstra opnieuw moeten worden uitgevoerd.

