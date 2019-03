Proef met zonnepanelen die energie opwekken en dijk versterken

Zonnepanelen (foto: Pixabay)

"We hebben een enorme opgave als het gaat om energie. Wij willen graag ons steentje bijdragen. Dat doen we door onze dijken beschikbaar te stellen. We hebben er veel van en ze zijn mooi op het zuiden georiënteerd", aldus Van Kralingen.

Geen zonnepanelen op rekken

De bestuurder benadrukt dat er straks niet een heel zonnepark op de dijk te zien is. "Dan zijn het zonnepanelen die op rekken komen te liggen. Die hebben geen meerwaarde voor de dijken. Als de dijk omhoog moet, hebben we een probleem. We willen daarom kijken of we ze kunnen integreren in een dijk.

De proef wordt uitgevoerd 'op een bescheiden plek' op een binnendijk van de Spuikom bij Ritthem. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen over de panelen kunnen fietsen, zegt van Kralingen in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. De proef moet uitwijzen of de constructie geschikt is, zodat de panelen in de dijk kunnen blijven zodra die opgehoogd moet worden.

Over een halfjaar verwacht het waterschap de eerste uitkomsten van de proef.

Waterschap over de proef met zonnepanelen in de dijk