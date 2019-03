Lesley Kerkhove toegevoegd aan Nederlands Fed Cupteam

Lesley Kerkhove maakt onderdeel uit van het Nederlands Fed Cupteam (foto: Orange Pictures)

Het team bestaat naast Kerkhove uit Richel Hogenkamp, Bibiane Schoofs en Demi Schuurs. Nummer zeven van de wereld Kiki Bertens is niet van de partij. Zij richt zich voorlopig volledig op haar individuele carrière.

Play-off

De strijd tegen Japan is belangrijk. Begin februari verloor Nederland in de eerste ronde van de Wereldgroep II met 4-0 van Canada. Daarom moet Oranje tegen Japan een play-offwedstrijd spelen om lijfsbehoud in deze groep. Bij winst blijft het team onder leiding van captain Paul Haarhuis tot de beste zestien landen behoren. Nederland is nu de nummer veertien van de wereld.

Het duel vindt plaats in Osaka, de een na grootste stad van Japan, op een hardcourtbaan in de buitenlucht. De speelsters van Japan zijn nog niet bekend.

Statistieken

Nederland en Japan namen het vijf keer eerder tegen elkaar op. De statistieken zijn in het voordeel van Nederland: 4-1. Ook tijdens de laatste ontmoeting in 2014, in Den Bosch, werden de Japanse vrouwen met 3-2 verslagen.