Kijk vanaf 13.30 uur live mee naar de carnavalsoptocht in Kloorianenland

Carnavalsoptocht Kloosterzande in 2015 (foto: Ronny Baute)

De optocht begint op de Groenendijk en eindigt in de Cloosterstraat. De optocht van Kloosterzande staat traditiegetrouw op dinsdagmiddag op het programma. Het is niet de laatste Zeeuwse optocht. Op zondag 10 maart komen in Ossenisse verschillende verenigingen bij elkaar voor een laatste keer verkleed door de straten te rijden.