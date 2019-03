Mantelzorgers verdwalen onnodig in 'de jungle' van zorgregels

Een voorbeeld uit de praktijk. Margot Verhaagen uit Middelburg is samen met haar broer en twee zussen mantelzorger voor haar ouders in Goes. Die wonen nog zelfstandig, maar worden steeds ouder en vragen steeds meer hulp. Verhaagen rolde dus - als zovelen met haar - langzaam maar zeker in het zorgcircuit. Wat begon met enkele uren zorg per week, werd steeds meer een papierwinkel. "Alleen al die afkortingen: WLZ, CIZ, WMO. En dan allerlei verschillende instanties, SMWO, GR de Bevelanden. de gemeente, de huisarts. Het werd echt een soort jungle", verzucht Verhaagen.

Waar doe je goed aan?

Ze schakelde Eva Regelt in. Dat bedrijf kende ze al via haar werk. Bij Eva Regelt in Goes werken mantelzorgmakelaars. Die proberen mensen te loodsen door 'die jungle van papierwerk'. "Met welke wetten en welke zorg heb je te maken en waar doe je goed aan?" vertelt mantelzorgmakelaar Angelique van Dalen.

Tijd voor zorg in plaats van ordners

De hulp heeft Verhaagen wat rust en overzicht gegeven. "Ik wil de tijd met mijn ouders zo kwalitatief mogelijk doorbrengen. Genieten van hen en ook zorgen natuurlijk. Maar niet alleen bezig zijn met ordners en brieven."

Verhaagen: "Ik vraag me wel eens af hoe andere mensen dit doen. Ik zou in ieder geval willen zeggen: zoek die hulp." Verhaagen vormt een positieve uitzondering, vertelt Cisca Zuurveld van zorgorganisatie Zorgbelang Brabant Zeeland. "Iedereen die via zorgaanvragen te maken krijgen met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg) heeft recht op ondersteuning, cliëntenondersteuning heet dat. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat informatie daarover lastig te vinden is. En te versnipperd:"

Zuurveld pleit voor meer aandacht voor cliëntondersteuning. Ze doet in haar onderzoek verschillende aanbevelingen: