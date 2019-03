Verontruste burgers richten samen nieuwe natuurvereniging op

Het hotel dat de Zeeuwse Lagune wil bouwen (animatie) (foto: Zeeuwse Lagune)

Bescherm de Delta komt voort uit het protest tegen de Zeeuwse Lagune in het Veerse Meer. Bij een van de acties werd bij het gemeentehuis in Wissenkerke een menselijk lint gespannen. Met een petitie Bescherm de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee wisten de initiatiefnemers 4.500 gelijkgestemden te vinden. Maar de club wil nu meer. "Inmiddels hebben we een groep van vijftien mensen uit diverse geledingen", vertelt Kollaart.

Druk op politici

Hij denkt dat zijn club wat heeft toe te voegen naast de al bestaande clubs als Het Zeeuwse Landschap, Zeeuwse Milieufederatie en landelijke verenigingen als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. "Wij zijn actiegerichter en ook minder bereid tot het compromis. We willen druk uitoefenen op Zeeuwse politici. Andere clubs zoeken graag een compromis en zitten rond de tafel. Wij willen meer naar buiten treden."

Kollaart zegt dat de Kustvisie goed werkt, maar dat sommige gemeenten de regels wel wat op proberen te rekken. "We zien nu dat activiteiten zich verplaatsen naar binnenwateren zoals het Veerse Meer en de Oosterschelde. Neem bijvoorbeeld Goes die het gebied rond Wolphaartsdijk op wil plussen met recreatiewoningen."

Hij vindt het ook niet netjes hoe de gang van zaken is gegaan rond de camping Veerhoeve, waar vaste campinggasten met een stacaravan moesten vertrekken. "Die mensen hebben netjes toeristenbelasting betaald en sommigen nog maar een halfjaar geleden een een stacaravan gekocht. Dat kan anders. We willen ons ook voor die mensen inzetten."