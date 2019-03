Honderden vakantiehuisjes erbij aan het Veerse Meer: deze partijen zijn voor, deze niet

Nu er aan de Noordzeekust niet meer gebouwd mag worden, laten projectontwikkelaars hun oog vallen op de kusten van de Wester- en de Oosterschelde en de randen van het Veerse Meer. Vooral aan het Veerse Meer zijn veel initiatieven voor nieuwe vakantieparken, grote uitbreidingen van bestaande parken, nieuwe appartementencomplexen, buitendijkse huisjes en camperplaatsen.

Partijen in Provinciale Staten zijn verdeeld. Zo vinden de VVD en SGP dat er ruimte moet zijn voor ondernemers met nieuwe initiatieven. "Wij willen ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, ja dat is de VVD", zegt lijsttrekker Kees Bierens. "Dat is de toekomst voor Zeeland, dat zijn arbeidsplaatsen." Buitendijks bouwen zou ook moeten kunnen. Kees Bierens: "Ik ben op zich niet tegen buitendijkse huisjes, maar ik zeg niet dat het maar overal moet kunnen."

Die bouwactiviteiten aan het Veerse Meer? Mijn hart bloedt." Gerwi Temmink, lijsttrekker GroenLinks

Partijen als D66, SP en GroenLinks zijn uitgesproken tegen bouwen aan de kust. Lijsttrekker Gerwi Temmink van GroenLinks: "Die bouwactiviteiten aan het Veerse Meer? Mijn hart bloedt." De Partij van de Arbeid staat nieuwe recreatieprojecten wel toe, mits daaraan ook verbetering van de natuur of ontwikkeling van nieuwe natuur is gekoppeld.

D66-lijsttrekker Ton Veraert vindt dat VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht laks is wat afspraken over het Veerse Meer betreft: 'Al een half jaar geleden beloofde zij om de regels voor bouwen aan het Veerse Meer vast te leggen. Die liggen er nog steeds niet. Al die toezeggingen zijn niets waard.'

De tien nieuwe vakantieparken op en rond het Veerse Meer, klik op de huisjes voor de details per project:

Alle provinciale partijen willen dat er afspraken komen over bouwen aan de kusten van de Wester- , de Oosterschelde en het Veerse Meer. Net als de Kustvisie, waarin afspraken zijn vastgelegd over bouwen aan de Noordzeekust, moet er nu een zogenoemde 'Oevervisie' komen. "Ook wij vinden niet: plemp de kust maar vol", zegt Kees Bierens van de VVD. Als het aan GroenLinks had gelegen, was die 'Oevervisie' er allang geweest. "Ik maak me echt zorgen over het tempo en de snelheid waarmee nu nog even de kansen worden gepakt die er nu nog liggen", aldus lijsttrekker Gerwi Temmink van GroenLinks.

Hoe strikt moeten die afspraken over bouwen aan de binnenwateren zijn? Hoeveel ruimte krijgen projectontwikkelaars en ambitieuze gemeenten? De provinciale partijen verschillen fundamenteel van mening.

De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op woensdag 20 maart.

Veerse Meer Wolphaartsdijk, hier zijn buitendijkse huisjes gepland (foto: Omroep Zeeland)

