Alleenstaande moeders naar Den Haag met petitie (foto: Bernadette Rombach)

De moeders zijn lid van de Stichting Single SuperMom en die organisatie biedt vandaag een petitie aan in de Tweede Kamer. Bernadette Rombach is Zeeuws coördinator van de stichting. Volgens haar leven alleenstaande moeders vaak in een isolement.

Inzet van de stichting is economische afhankelijkheid voor alleenstaande moeders. Werken is lastig omdat de kinderopvang duur is en alleenstaande moeders ook vaak aangewezen zijn op flexibele banen in de zorg en horeca.

Volgens Rombach zitten alleenstaande moeders ook vaak in de schulden, bijvoorbeeld vanwege een eerdere scheiding. Ze komen dan ook vaak in de bijstand terecht en hebben het niet makkelijk om alle eindjes aan elkaar te knopen.

Een deel van de alleenstaande moeders onderweg naar Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Actiepunten

Actiepunten in de petitie zijn daarom het creëren van meer mogelijkheden voor kinderopvang, het verhoging van de bijstandsuitkering en alleenstaande moeders zouden meer mogelijkheden moeten hebben om zich om te scholen.

Ook de regelgeving rondom alimentatie moet beter volgens de stichting. Wanneer een ex-partner schulden heeft, krijgt de belastingdienst nu voorrang op het innen van geld.