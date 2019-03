Vrachtwagens van 50 meter lang rijden af en aan voor Nieuwe Sluis

Als je wil zien hoe diep ze moeten graven voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen, moet je de komende maanden langs de weg van Vlissingen-Oost naar Terneuzen gaan staan. Daar komt dan twee keer per dag een megatransport voorbij van reusachtige stalen korven. Dat zijn constructies van wapeningsstaal van 45 meter lang, want zo diep worden de wanden voor de Nieuwe Sluis.