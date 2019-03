Minister Slob wordt strenger voor onderwijs in krimpgebieden

Minister Slob wil strenger gaan toezien op de plannen die scholen in krimpregio's maken voor het onderwijsaanbod. Dat moet voor de komende tien jaar op orde zijn. Zo niet, dan grijpt hij in, laat Slob vandaag weten.

Door dalende leerlingenaantallen komen middelbare scholen in de gevarenzone. In Zeeuws-Vlaanderen is al gekozen voor fusie en samenwerking om te voorkomen dat scholen verdwijnen. Volgens Slob is dat een goede zaak en moeten in meer regio's plannen worden gemaakt om het onderwijsaanbod op peil te houden.

Acceptabele afstand

De minister eist dat alle krimpregio's voor de komende tien jaar plannen gaan opstellen die ertoe moeten leiden dat iedere leerling op een acceptabele afstand naar school kan. Wat een acceptabele afstand is, mag de regio zelf bepalen. Ook het aanbod van verschillende vmbo-profielen moet voldoende zijn.

Slob volgt daarmee het advies van de commissie-Dijkgraaf, die hij vorig jaar zelf in het leven riep. Kete Kervezee die deel uitmaakte van de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen was een van de leden van de commissie.