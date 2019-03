Genieten van de Zeeuwse zon, terrassen strandpaviljoens alweer vol

Bij Strandpaviljoen de Schaar in Burgh-Haamstede zit het terras dinsdagmiddag al aardig vol. Sommigen bestellen een kopje koffie of thee, maar hier en daar wordt ook al een biertje of wijntje gedronken.

Volgens eigenaar Paul van Wekken was het de laatste tijd al best druk. Nu het voorjaarsvakantie is, zijn er veel Duitse gasten. Maar ook de hoge temperaturen van vorige week lokten veel bezoekers naar zijn zaak.

De eerste klap

Belooft dit wat voor de zomer die nog komen moet? "De eerste klap is een daalder waard. We gaan er vol goede moed tegenaan en ik hoop dat we net zo'n mooie zomer krijgen als vorig jaar", aldus Van Wekken.