Kloorianenland zoekt nieuwe prins

De laatste optocht voor prins Rubens (bovenaan in het midden) (foto: Omroep Zeeland)

Eén van de laatste officiële momenten voor prins Rubens was de optocht. De omstandigheden waren volgens hem ideaal. "Het publiek stond rijendik aan de kant en het weer zat mee." Het was voor de prins een mooi moment om afscheid te nemen.

Stoppen op je hoogtepunt

"Samen met de hofdames, de hofnar en één van de brigadeleden hebben we besloten het werk neer te leggen", vertelt Rubens. "Als je de keuze hebt om op het hoogtepunt te stoppen, moet je dat doen." Rubens vindt zijn aftreden geen aderlating voor het dorp. "Er is genoeg creativiteit in het dorp. Er lopen al diverse sollicitaties, maar andere geïnteresseerden mogen zich melden."

Als de prins gevraagd wordt naar zijn toekomstplannen, moet hij lachen: "Nu ga ik rentenieren." Komende zondag neemt ook de prinses carnaval van Ossenisse afscheid. Prinses Margaretha stopt na 25 jaar met haar taken.

Lees ook: