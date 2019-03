'Wij stappen naar de rechter als de brandweerpost hier komt'

De gemeente Borsele dacht het prima voor elkaar te hebben begin januari. Samen met de brandweer belden ze aan bij bewoners van de Hoefbladstraat in Heinkenszand met de mededeling dat ze zich kwamen voorstellen als nieuwe buren, zegt Ad de Roij. "Dat bericht werd gebracht met het aanbieden van een appeltaart. Ik stond te koken toen de bel ging", zegt Ad de Roij. "Het bericht kwam ons rauw op ons dak vallen" Hij is samen met zijn vrouw Miranda en Andrea Kloet aangeschoven aan tafel op nummer 84, de woning van Kim van Sabben.

Ook zij was onaangenaam verrast. "Begin januari was het eerste moment dat we hoorden van de plannen om de brandweerpost tegenover onze huizen neer te zetten", vertelt Van Sabben. "Überhaupt dat we iets zagen in publicaties of berichtgeving, dus we waren volop verrast."

Wel over de invulling, niet over de plek

De buurtbewoners hebben het gevoel dat de plannen om de post op het kavel tegenover de Hoefbladstraat te zetten, al definitief zijn. "We mogen nog wel meepraten over de invulling van de plannen, maar niet over de plek. Onbegrijpelijk", zegt Van Sabben, die tevens juriste is.

Bewoners van de Hoefbladstraat in Heinkenszand zijn tegen de komst van een brandweerpost (foto: Omroep Zeeland)

"We zijn niet tegen een brandweerpost", laat Van Sabben weten. "Maar wel dat deze pal tegenover onze woningen komt te staan. Het enige argument wat we horen zijn de aanrijtijden, dus de tijd die vrijwilligers nodig hebben om bij de post te komen. En dat is arbitrair, omdat er een verloop van vrijwilligers zal blijven bestaan. Een plek op het industrieterrein ligt veel meer voor de hand."

'Tot de hoogste rechter'

Het kavel, waar de brandweerpost op moet komen, heeft vooralsnog een andere bestemming. "Er zit een woonbestemming op. Eerst zou er plaats zijn voor een woonboerderij, nu is het kavel inmiddels bestemd voor twee huizen", zegt Van Sabben. "We gaan dit tot de bodem uitzoeken en vechten het voornemen van het college aan tot de hoogste rechter."

De plannen voor de nieuwe brandweerpost worden tijdens de gemeenteraadsvergadering in mei besproken.

