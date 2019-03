Zeeuws-Vlaanderen ontbreekt op kaartje van Amerikaans tv-programma

Zeeuws-Vlaanderen ontbreekt op kaart van Amerikaans tv-programma (foto: HBO)

In het satirische programma Last Week Tonight van HBO gaat het over de fouten die Trump maakt bij het uitspreken van de namen van landen. Zo heeft hij onlangs de landnamen Bhutan en Nepal uitgesproken als de woorden 'button' (knop) en 'nipple' (tepel). Daarom somt presentator John Oliver nog een lijst landnamen op die ook verkeerd uitgesproken zouden kunnen worden door de Amerikaanse president, waaronder Nederland.

Dassenland

Zo zou Bahrain volgens Oliver door Trump uitgesproken kunnen worden als 'boring' (saai), Burkina Faso als 'bikini fatso' (bikini dikkerd), Grenada als 'grenade' (granaat) en Lebanon als 'lesbian' (lesbienne). Van Nederland wordt in die lijst 'badgerland' (dassenland) genoemd wordt.

De opsomming begint in onderstaande video rond 1:45 en Nederland komt rond 2:22 aan de beurt, inclusief foutieve kaart.

Met die opsomming is de grote vraag wat Oliver (en Trump) van de naam van onze provincie zou maken. Zeeland zou dan bijvoorbeeld 'gayland' (homoland) of iets dergelijks kunnen worden. Of weet jij een betere?

Het fragment komt uit de uitzending van afgelopen zondag, die gisteren online werd gepubliceerd op het videoplatform YouTube. De fout werd opgemerkt door een oplettende Zeeuw, die een screenshot van de foute kaart op sociale media plaatste. Dat nu juist dit satirisch nieuwsprogramma deze kaartfout maakt, is des te pijnlijker omdat in het programma andere nieuwsprogramma's die dingen over het hoofd regelmatig worden bespot.

Kaartfout

Dat Zeeuws-Vlaanderen ontbreekt op de kaart is een vaker voorkomend probleem. Eerder maakten het Nederlandse tv-programma Spoorloos, een Frans casino, een christelijke stichting, de verkeersorganisatie ANWB en pretpark De Efteling diezelfde kaartfout.

Sowieso worden er in allerlei media aan de lopende band fouten gemaakt met de Zeeuwse topografie. Zo zag de NOS onlangs de Oosterschelde aan voor het Grevelingenmeer, verwisselde de Volkskrant Tholen en Terneuzen, verplaatste het Jeugdjournaal de kerncentrale naar Axel en waren in de landengids Lonely Planet de Oosterschelde en het Grevelingenmeer ineens gedempt.

Lees ook: