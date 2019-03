Wild paard raakt klem in wildrooster en overlijdt, ondanks reddingspoging

Drachtige wilde merrie zit klem in wildrooster en wordt uit haar benarde positie bevrijd (foto: Dierenpolitie)

De brandweer, Staatsbosbeheer, de dierenpolitie en een huisarts hebben het dier hulp verleend. Samen wisten ze de drachtige merrie uit haar benarde politie te bevrijden.

In eerste instantie leek het er volgens de dierenpolitie op dat de merrie relatief ongehavend was, maar de wijkagent meldt dat ze later alsnog aan haar verwondingen is overleden, mogelijk door de stress of door interne verwondingen.