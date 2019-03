Zedenrechercheur kinderporno: 'Ik krijg er een kick van als ik een kind kan redden'

Google en Facebook melden automatisch afbeeldingen van kinderporno (foto: Omroep Zeeland)

Landelijk is het aantal meldingen van kinderporno in vijf jaar tijd toegenomen van 3.000 naar 30.000. Ook in Zeeland wordt kinderporno gedownload en verspreid. Vooral bedrijven zoals Google en Facebook detecteren dit soort bestanden. Het melden door een burger gebeurt ook, maar nog weinig.

Mieke Luykx is al jaren zedenrechercheur in Breda. Zij heeft zich gespecialiseerd in kinderporno. Dat doet ze met zeven andere zedenrechercheurs, want niet iedere zedenrechercheur kan of wil kindermisbruik aanzien. "Als ik naar huis ga denk ik, dit is mijn werk, dat is privé. En ik zal nooit bij een plaatje denken: die lijkt veel op een van mijn kleinkinderen. Ik kan het heel makkelijk van me afzetten."

Luykx komt niet alleen met kijkers van kinderporno in aanraking, maar ook met de makers. "Die heb ik dan tegenover me zitten tijdens een verhoor en moet dan uitleggen waarom hij het gedaan heeft. Dan nog, het blijft een mens die er niet voor heeft gekozen die gevoelens te hebben. Maar wel wat hij er in de praktijk mee doet."

Het geeft een enorme kick om een kind uit zo'n situatie te halen." Mieke Luykx - zedenrechercheur kinderporno

"Ik doe dit werk voor die keren dat het ons lukt om een kind te redden. Het geeft een enorme kick om een kind uit zo'n situatie te halen en dat komt vaker voor dan bekend wordt gemaakt in de media", vertelt Luykx. "Dat geeft weer de energie om een jaar die plaatjes te bekijken. Vooral de laatste twee jaar komt dat vaker voor, sinds we de aandacht meer op de makers van kinderporno hebben verlegd."

Kalinka Habets is psycholoog bij Forensische Zorg Zeeland, dat onderdeel is van Emergis. Zij behandelt cliënten die vanuit de strafkant doorgestuurd worden, danwel vanuit de zorgkant. "Die laatste groep zijn degenen die zich bij een huisarts melden met hun verhaal. Zij worden dan doorverwezen naar ons en gaan een zorgtraject in."

Doel van de behandeling is om de mensen in te laten zien dat wat ze doen, gewoon niet kan. "We gaan met de behandeling net zo lang door, totdat we denken dat de kans op herhaling klein is. Maar helemaal uitsluiten zal niet lukken", zegt Habets.

Habets heeft zelf twee kinderen. Toch heeft zij geen moeite om personen te behandelen die naar kinderporno kijken. "Ik behandel de problemen van die mensen. Wat ze doen is natuurlijk fout, dat zeggen we ook tegen hen. We keuren het gedrag af, maar niet de persoon. Dat is hoe ik het zie en ermee omga."