Tweede drugspand gesloten in Aardenburg in één week tijd

Wiet, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

In de woning vonden agenten 140 gram wiet, terwijl slechts 5 gram voor eigen gebruik wordt gedoogd. De sluiting van de woning gaat vandaag in en duurt drie maanden.

Wietkwekerij

Exact een week eerder werd in Aardenburg ook al een woning gesloten. Die moest van burgemeester Vermue van de gemeente Sluis een half jaar op slot, vanwege de vondst van een wietkwekerij.

De sluiting van beide woningen gebeurd op basis van het zogeheten Damoclesbeleid. Dat is landelijk beleid dat gericht is op het tegengaan van drugshandel en geeft burgemeesters de bevoegdheid over te gaan tot de sluiting van een pand als is aangetoond dat er in dat pand is gehandeld in drugs.

