Brian van Goethem (foto: Lotto-Soudal)

Gisteren kwam Van Goethem nog ten val in Le Samyn, een wedstrijd in Franstalig België. "Ik ben nu onderweg naar de ploegarts om nog even naar mijn knie te laten kijken, maar het zal wel meevallen", zegt Van Goethem vanuit de auto. "In het slechtste geval mis ik de wedstrijden van komend weekend."

Als zijn knie het toelaat, rijdt Van Goethem zondag de GP Jean-Pierre Monseré in België. Daarna staan nog wat wedstrijden in België op het programma. Het ligt in de lijn der verwachting dat Van Goethem daarna aan de start verschijnt van de voorjaarsklassiekers Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Onzichtbare knecht

Van Goethem is dit jaar minder in beeld dan tijdens zijn periode bij Team Roompot. Toen was de Zeeuws-Vlaming veelvuldig in ontsnappingen te zien, nu heeft hij een andere taak. "Ik rijd die grote wedstrijden volledig in dienst van de ploeg. Als mijn werk er dan opzit, heeft het voor mij, gezien de opeenvolging van wedstrijden, weinig zin om de finish nog te halen."

Als voorbeeld noemt Van Goethem de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne van afgelopen weekend. "In beide wedstrijden heb ik de finish niet gehaald. Maar zonder mijn werk had bijvoorbeeld Jens Keukeleire zondag in Kuurne (Keukeleire werd zevende, red.) veel meer moeite moeten doen om vooraan te blijven."

Van Goethem verwacht kasseiklassiekers te rijden