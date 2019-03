Nieuw in Zeeland: sportvereniging voor jongeren met een beperking

Jongeren met een beperking kunnen lekker sporten (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe vereniging is een initiatief van De Zeeuws-Vlaamse welzijnsorganisaties Aan-Z, Porthos Sluis en Stichting Hulst voor Elkaar. Marc de Haas van stichting Hulst voor Elkaar is erg enthousiast: "Voor kinderen en jongeren met een zichtbare of onzichtbare handicap is het vaak moeilijk om te sporten bij een reguliere sportvereniging. Denk aan kinderen die lichamelijk of visueel beperkt zijn, maar bijvoorbeeld ook kinderen met hypermobiliteit."

Een aantal jongeren heeft zich al aangemeld, zoals de 15-jarige Luna uit Hulst. Zij lijdt aan albinisme en heeft daardoor een visuele beperking. Ze heeft maar voor zo'n tien procent zicht, waardoor ze geen diepte ziet en alleen maar vage silhouetten kan onderscheiden. "Ik kan geen balsport beoefenen, omdat ik de bal niet goed kan zien. Het gaat ook meestal veel te snel voor me, waardoor ik het niet leuk vind."

De meeste trainers weten volgens Luna niet hoe ze met haar beperking om moeten gaan. Ook hebben ze niet de juiste materialen om sporters met een beperking op een goede manier te begeleiden. "Ik vind het jammer dat sportverenigingen daar weinig rekening mee houden. Ik voel me daardoor wel een beetje buitengesloten."

Goed voor zelfvertrouwen

Luna is daarom erg enthousiast over de nieuwe sportvereniging. Ze vindt het fijn dat ze kan sporten op haar niveau en dat anderen rekening houden met haar handicap. "Ik denk dat het ook erg goed is voor mijn zelfvertrouwen." Daarnaast vindt ze het leuk om samen met andere jongeren met een beperking te sporten. "Die kunnen zich namelijk veel beter voorstellen hoe het is om te moeten leven met een beperking en dat is fijn."

ITEM sportvereniging voor mensen met beperking

Financiële ondersteuning

De contributie voor een jaar lidmaatschap bedraagt zo'n vijftig euro. De kosten voor de leden kunnen laag blijven dankzij subsidie vanuit de drie betrokken welzijnsorganisaties en een financiële bijdrage van de Lionsclub Zeeuws-Vlaanderen