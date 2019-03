Klaar met carnavalsbier en kostuums, vanaf vandaag ontgiften én een askruisje op je hoofd

In de Heilige Blasiuskerk in Heinkenszand staan de kerkgangers in een lange rij richting het altaar. Allemaal om een kruisje van as op het voorhoofd te krijgen van de priester die de eredienst leidt. Om de beurt krijgen de kerkgangers door de priester een zegen toegewenst. Daarna tekent de priester, met zijn vinger en een klein beetje as, een kruis op hun voorhoofd.

As bent u, en tot as zult u wederkeren. Het is goed om daar even bij stil te staan."" Kerkganger Heinkenszand

Aswoensdag is de eerste dag van de vastentijd, de dag na carnaval. Maar waarom wordt er zo'n kruisje op je voorhoofd getekend? "As bent u en tot as zult u wederkeren", legt een van de kerkgangers uit. "Dit wordt gedaan om even te beseffen dat je bent gemaakt van stof, maar ook weer stof wordt als je dood gaat. Ik denk dat wij ons dat vaker moeten realiseren: dat we heel klein zijn, maar deel uitmaken van iets groters."

Askruisje op voorhoofd van kerkganger (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf vandaag vast een deel van de rooms-katholieken. Ieder voor zich, en ieder op zijn of haar eigen manier, vertelt een andere kerkganger. "Je kunt dus vasten door helemaal niks te eten, maar je vast ook al als je social media niet gebruikt."

De gedachte achter het vasten

Pastoor Wiel Hacking legt uit dat het vooral gaat om de gedachte achter het vasten: "Door dingen over te slaan in je dagelijks leven die veel tijd in beslag nemen, heb je tijd voor bezinning. En daar is de vastentijd voor. Even beseffen waar we mee bezig zijn en waar we het voor doen. Even beseffen hoe goed we het hebben, en een ander misschien niet. En natuurlijk moet je dan ook in actie komen. Ga eens langs bij iemand waarvan je denkt dat hij het nodig heeft. Geef wat aan mensen die het beter kunnen gebruiken dan jij, maar ook: ga bewust om met de wereld en de dingen die god je heeft gegeven."