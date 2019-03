9-jarige Yfke verrast met plek in kinderjury

Yfke en de andere Senaatsleden, uit elke provincie is er een gekozen, krijgen onder meer een workshop 'boeken beoordelen', ter voorbereiding op het uitreiken van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en de Pluim van de Senaat aan hun favoriete auteurs op 26 juni. Voorafgaand aan die dag vindt op woensdag 5 juni de zogenoemde 'geheime vergadering' van de Senaatsleden plaats. Voorafgaand aan deze vergadering lezen de Senaatsleden alle 25 boeken van Nederlandse auteurs die op de leeslijst staan.

Drie boeken op een dag

Yfke heeft er zin in, want ze houdt van lezen. "Soms lees ik wel drie boeken op een dag. En Geronimo Stilton is mijn favoriete serie, maar dat boek zit er niet bij." Volgens Sanne Rooseboom zijn de kinderen bijzonder. "Ze houden van lezen en kunnen ook wat zeggen over die boeken, dat is mooi."

Afgelopen jaar won De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton, vertaald door Edward van de Vendel, de Publieksprijs in categorie 6-9 jaar. In de categorie 10-12 jaar won Het leven van een loser 11 - Drie keer niks van Jeff Kinney, vertaald door Hanneke Majoor.