Deltagebied is duurzaamste natuurbestemming ter wereld

Grevelingenmeer bij Zonnemaire (foto: Jeannette de Vlieger)

De jury is lyrisch over het Nederlandse Deltagebied waar je met gemak dieren als zeehonden, bruinvissen, herten en bevers kunt spotten. Vorig jaar werd de Zuidwestelijke Delta nog benoemd tot de beste duurzame kustbestemming wereldwijd. Burgemeester Rob van der Zwaag van Veere nam vanmiddag de prijs in ontvangst. "Het is een mooi resultaat, dankzij de inspanningen van iedereen. We zijn met z'n vieren opgetrokken en scoren op alle gebieden het maximale."

Niet vanzelfsprekend

Van der Zwaag legt uit dat de prijs niet vanzelfsprekend is en dat de gemeenten er van alles aan doen. "Onze inwoners en toeristen waarderen Zeeland om de natuurlijke kust, maar daar juist gebruik van. Ook in je marketing. Betrek je inwoners erbij, doe iets aan educatie. Allerlei zaken waar je constant aan moet blijven werken als gemeente. Het komt niet vanzelf."

De burgemeester laat weten dat zijn gemeente al contact heeft gelegd met Sluis en Noord-Beveland en vindt dat die gemeenten volgend jaar ook aan de verkiezing mee moeten doen, zodat de hele kustlijn wordt meegenomen.