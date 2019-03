Toch geen ZLM Tour in Zierikzee

Het peloton in 2015 in de beklimming van de Esyerbosweg in de rit met start/finish in Buchten (foto: Orange Pictures)

Zierikzee wil de wielrenners verwelkomen op 19 juni, maar de ZLM Tour wil pas een dag later komen. Dat wil Schouwen-Duiveland weer niet, omdat 20 juni toch al topdrukte wordt verwacht vanwege Sacrementsdag, een vrije dag voor Duitsers. Bovendien is er dan de weekmarkt op het havenplein, de beoogde finishlocatie.

De gemeente meldt dat intensief overleg het alle betrokkenen niet heeft geleid tot een oplossing. Zierikzee is daarom uit het etappeschema gehaald. Er is wel afgesproken dat voor 2020 opnieuw wordt gekeken of Zierikzee finishplaats kan zijn van een etappe.

