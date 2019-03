Op de fiets ben je sneller in Gent dan met de bus

Volgens de partij heerst er een grote werkloosheid in Gent terwijl er in Zeeuws-Vlaanderen veel vacatures zijn. Vandaar dat ze zelf wilden ervaren hoe snel passagiers met het openbaar van Zeeuws-Vlaanderen in Gent zijn en terug. Volgens de lijsttrekker was er wel wat op aan te merken. "In Zelzate en Sas van Gent moesten we een half uur op de bus wachten. Daar kwam bij dat er op die stations niks te doen was en een half uur in een bushokje zitten in de kou is geen pretje", zegt lijsttrekker Jo-Annes de Bat.

Fietsen is sneller

Jaap Scheele kwam een half uur eerder aan in Gent dan de busreizigers. "Ik heb 1 uur en 44 minuten gefietst en de anderen hebben er bijna 3 uur over gedaan met de bus", vertelt Scheele. Ook al was hij sneller, als fietser kwam hij ook nog wel een aantal verbeterpunten tegen. "Door Sas van Gent slinger je behoorlijk op het fietspad en in Sluiskil is er helemaal geen fietspad, dus daar zou ook naar gekeken moeten worden."

Conclusie

Na deze challenge kwam het CDA tot de volgende conclusie: "De overstap op de grens moet direct aansluiten of de lijn van Connexxion zou verder door moeten rijden en bij een andere halte moeten stoppen zodat de wachttijd korter wordt" aldus De Bat.