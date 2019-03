John Karelse maakt seizoen af als trainer van Philippine

John Karelse stopte dit seizoen als trainer van hoofdklasser VC Vlissingen en gaat nu bij Philippine aan de slag. (foto: Orange Pictures)

De aanstelling van Karelse is in eerste instantie voor de rest van dit seizoen, maar Philippine wil de mogelijkheid onderzoeken of een langer verblijf van Karelse er in zit. "Dat is zeker een optie", laat voorzitter Ritchie Bosma desgevraagd weten. " We gaan de komende weken gebruiken om te kijken of er een langere periode in zit."

Achilles Veen

Karelse was de afgelopen jaren actief als trainer in Zeeland. Eerst bij GOES en daarna bij VC Vlissingen. De oud-keeper van onder andere NAC Breda en Newcastle United is als jeugdtrainer aan de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland verbonden. Voor volgend seizoen heeft hij al een contract getekend bin Achilles Veen. Die club speelt in de zaterdag hoofdklasse.