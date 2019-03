Eerste Roze Loper in Zeeland is voor zorginstelling op Noord-Beveland

Zeeuwse regenboogvlag op stoomsleepboot Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar maart waren er door heel Nederland al ruim 160 Roze Lopers uitgereikt. Zeeland was tot nu toe de enige provincie zonder Roze Loper, terwijl er volgens schattingen minstens 4.000 homoseksuele 65-plussers in de provincie wonen. Vorig jaar hebben zogenoemde ambassadeurs van Roze 50+ alle zorgcentra in Zeeland bezocht om aandacht te vragen voor de roze oudere.

Roze 50+ pleit voor bewustwording van het feit dat er roze ouderen zijn in de zorgcentra en dat je daar alleen achter kunt komen door met ze in gesprek te gaan. Het is een groep mensen die nooit geleerd heeft om voor zichzelf op te komen of hun geaardheid te benoemen.

Meer dan een sticker

Ditty Smit van Roze 50+ liet eerder aan Omroep Zeeland weten dat een Roze Loper meer is dan een roze sticker op de deur. Het gaat erom dat bestuurders en medewerkers nadenken op welke manieren ze ervoor kunnen zorgen dat roze ouderen welkom zijn en zichzelf mogen zijn in hun zorgcentrum.

Op dinsdag 12 maart wordt de Roze Loper uitgereikt in Zorgcentrum Cleijenborch in Colijnsplaat.

