Verkeersveiligheid kan beter in Heinkenszand, en een dorpshart zou ook leuk zijn

Inwoners dragen ideeën aan voor de toekomst van Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Centrale plek

De informatieavond is een vervolg op een enquête die HZ-studenten hielden in het dorp. Bijna vierhonderd inwoners vulden de vragenlijst in. Daaruit blijkt dat er vooral behoefte is aan een centrale plek. In Heinkenszand is geen dorpshart, maar veel belangrijke plekken zijn verdeeld over het dorp. Daardoor voelen de inwoners zich niet zo verbonden met elkaar.

Een ander punt van zorg is het verkeer in de Dorpsstraat. Eenrichtingsverkeer was een oplossing die verschillende keren werd aangedragen. Wethouder Witkam snapt de aandachtspunten. "Het ene probleem is makkelijker op te lossen dan het andere." Een zebrapad is volgens hem sneller gemaakt dan een dorpshuis. "En daar hangt een ander prijskaartje aan." De wethouder geeft geen garanties, maar zegt de haalbaarheid van de ideeën te willen onderzoeken.

De gemeente roept inwoners op om zich aan te sluiten bij werkgroepen. Op die manier kunnen ze zelf hun steentje bijdragen aan de toekomst van Heinkenszand