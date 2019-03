Lijsttrekkersdebat in De Mythe in Goes

Met alleen de Zeeuwen redden we het niet." " Anita Pijpelink, lijsttrekker PvdA over de arbeidsmarkt in Zeeland

De stelling over het thema arbeidsmarkt luidde:

Zonder migranten krijgen we de vacatures in Zeeland nooit vervuld.

"Met alleen de Zeeuwen redden we het niet," was de reactie van PvdA-lijsttrekker Antia Pijpelink. Ook Ton Veraart van D66 was het "zeer eens met de stelling". Maar PVV-lijsttrekker Peter van Dijk wilde "geen voorrang verlenen aan arbeidsmigranten", maar eerst de eigen werkelozen aan een baan helpen.

De tweede stelling ging over het toerisme in Zeeland, maar was helaas wat ongelukkig geformuleerd:

Zeeland moet meer inzetten op minder toeristen.

Debatleider en PZC-journalist Ernst Jan Rozendaal stelde voor de duidelijkheid voor om het woord 'meer' te schrappen.

Jo-Annes de Bat, lijsttrekker van het CDA, was het niet eens met de stelling. Over het gevoelige onderwerp bouwen langs de kust zei hij: "Uitbreiding van bestaande vakantieparken is niet meer nodig, vernieuwing wel". Gerwi Temmink van GroenLinks pleitte vooral voor "rust langs de kust". Mark Faasse van de PvZ (lijsttrekker Babijn was verhinderd) meende dat Zeeland de zogeheten 'koelboxtoeristen' uit Antwerpen, dagjesmensen dus, wel kan missen. Maar volgens Kees Bierens van de VVD was dat onzin, omdat "juist de Vlaamse toerist meer besteedt dan de Duitser of Nederlander."

Jan Henk Verburg van de ChristenUnie merkte op dat toeristen, die tijdelijk in Zeeland zijn, ook vaste inwoners kunnen worden. Hij kende genoeg "mensen die vanuit een vakantiehuisje - vaak na een scheiding dan - gingen werken in Zeeland". De zaal reageerde geamuseerd.

Wij hebben goud in handen. Daar moeten we zuinig op zijn."" Ger van Unen, lijsttrekker SP over waarde Zeeuwse natuur en landschap voor toerisme

Jan Henk Verburg, lijsttrekker van de Zeeuwse ChristenUnie (foto: Omroep Zeeland)

Trees Janssens van de Partij voor de Dieren zag "duurzame tiny houses in samenhang met de natuur" wel zitten als aanvulling op het toeristische aanbod in Zeeland en Ger van Unen van de SP waarschuwde tegen drastische recreatieve bouw in de Zeeuwse natuur: "We hebben goud in handen, Daar moeten we zuinig op zijn."

De derde stelling ging over bereikbaarheid en het openbaar vervoer in Zeeland:

We moeten er genoegen mee nemen dat niet elke plek in Zeeland voor iedereen bereikbaar is.

Willem Willemse van 50PLUS was het hier roerend mee oneens. Hij wil verbetering van het openbaar vervoer. 65-plussers mogen van hem zelfs gratis met de bus mee. Meerdere partijen maakten hun plannen voor het openbaar vervoer kenbaar. Dat deed OV-gedeputeerde en SGP-lijsttrekker Harry van der Maas verzuchten dat het OV wel betaalbaar moet blijven. Hij benadrukte dat de reiziger in Zeeland trouwens best tevreden is. Die waardeert het openbaar vervoer met een 8, aldus Van der Maas.

Twaalf van de veertien partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen deden ook mee aan het debat. Forum voor Democratie en Denk waren wel uitgenodigd, maar lieten het afweten.

Politiek verslaggever Marcel Decraene sprak met verschillende politici voor en na het debat...