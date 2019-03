Zeeland wordt wakker: Verkeersveiligheid Heinkenszand, lijsttrekkersdebat en roze loper

Inwoners dragen ideeën aan voor de toekomst van Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Inwonersonderzoek Heinkenszand

Inwoners van Heinkenszand kregen gisteravond de kans om de gemeente te laten weten wat het dorp nodig heeft. Tientallen ideeën werden opgeschreven die uiteenliepen van meer bankjes op straat tot de komst van een dorpshuis. Over de uitvoering was wethouder Arno Witkam duidelijk: "De gemeente gaat dit niet alleen doen. We vragen de inwoners om ook hun steentje bij te dragen."

Verkiezingsdebat in Theater de Mythe in Goes (foto: Omroep Zeeland)

PZC debat

In Theater de Mythe in Goes vond gisteravond een verkiezingsdebat plaats tussen twaalf van de veertien partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Het debat was onder andere georganiseerd door de PZC, ZB Planbureau en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de hand van drie thema's: arbeidsmarkt, bereikbaarheid en toerisme kruisten de lijsttrekkers de degens.

Regenboogvlag op stoomsleepboot Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

Roze Loper

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland heeft als enige zorgorganisatie in Zeeland het certificaat De Roze Loper behaald. Het certificaat heeft als doel de sociale acceptatie van LHBTI's in zorg- en welzijnsinstellingen te bevorderen.

Grevelingenmeer bij Zonnemaire (foto: Jeannette de Vlieger)

Deltagebied duurzaamst

Schouwen-Duiveland en Veere behoren samen met Goeree-Overflakkee en Westvoorne tot de beste duurzame natuurbestemming ter wereld. Dat kregen de gemeenten gisteren te horen op de ITB Beurs in Berlijn, de grootste toerismebeurs ter wereld.

Overstekende herten

In Zeeland kan het zomaar gebeuren dat je even moet wachten...voor wat overstekende herten. Deze video is gisteravond gemaakt en op de Facebookpagina van Omroep Zeeland geplaatst. In korte tijd kreeg de video ruim 2400 likes.

Een regenachtige dag in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Weer

Buien, lokaal met hagel. Tussendoor ook ruimte voor de zon. De westen- tot zuidwestenwind is krachtig tot hard en aan zee soms stormachtig, windkracht 6 tot 8. Er kunnen windstoten voorkomen van 75 tot 90 km/u. Het wordt 10 of 11 graden. Ook vanavond buien en veel wind. Het koelt af tot 6 graden.