Drie auto's botsten op elkaar in Koewacht

Een van de auto's kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal, een andere reed een paaltje omver en botste tegen een stilstaande auto. In de stilstaande auto zat de vrouw die lichtgewond raakte. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is onduidelijk.

Een man is door de politie meegenomen, de gewonde vrouw is ter plekke behandeld. Een derde persoon is te voet gevlucht.