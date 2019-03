Wilde achtervolging in Koewacht, drie auto's botsen op elkaar

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Emmabaan met de Nieuwstraat. Op die plek komen vier straten samen. Volgens de politie reden twee auto's met hoge snelheid achter elkaar aan. Een van de bestuurders verloor de macht over het stuur, en botste tegen een stilstaande auto. In die auto zat het 16-jarige meisje.

Terwijl de agenten bezig waren met de afhandeling van het ongeluk, kregen ze de melding dat de bestuurder van een van de auto's iemand bedreigd zou hebben. De bestuurder werd daarop aangehouden. Hij zit nog vast en zijn rijbewijs is ingevorderd.

De auto van de andere bestuurder is in beslag genomen. De bestuurder is te voet gevlucht. De politie onderzoekt wie hij is is.