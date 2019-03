Yara: wij gaan ten onder als deze CO2-taks wordt ingevoerd

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens de bedrijven zijn ze niet de grote vervuilers, omdat ze producten maken die klanten nodig hebben, en omdat ze binnen Europa voorop lopen in energie-efficiëntie en lage CO2-uitstoot. Ze schrijven dat de industrie in Nederland sinds 1990 de uitstoot van broeikasgassen met 32 procent heeft verminderd.

De ondernemingsraden ergeren zich eraan dat er vooral over ze wordt gepraat en niet met hen, staat in de brief. De bedrijven zijn bang dat er door de CO2-taks banen zullen verdwijnen, en dat ze staal, benzine of chemie uit landen importeren die 'minder ambitieus zijn met maatregelen op het gebied van klimaat en broeikasgas emissiereductie'.

Bedrijven moeten volgens het voorstel van Jesse Klaver vanaf volgend jaar 25 euro per ton uitgestoten CO2 betalen. In 2021 stijgt dat bedrag naar 50 euro om uiteindelijk, in 2050, op 200 euro per ton CO2 uit te komen. Yara stoot jaarlijks 3,8 miljoen megaton CO2 uit. Dat betekent dat Yara volgend jaar een CO2-taks van 95 miljoen euro moet betalen, in 2021 het dubbele.

Volgens een woordvoerder van Yara gaat het bedrijf ten onder als de CO2-taks betaald moet worden, omdat de winst van het bedrijf lager is dan de CO2-taks. "Weliswaar wordt er nu geroepen dat je met goede plannen een deel van de belasting terug kunt krijgen, maar er is te weinig tijd om goede plannen te maken. Nu worden bedrijven eerst zwaar belast", zegt Gijsbrecht Gunter van Yara.

Tien Nederlandse bedrijven zorgen voor ruim 50 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil is één van die tien bedrijven. Andere bedrijven die de open brief hebben ondertekend zijn Tata Steel uit IJmuiden, de raffinaderijen van Shell en BP, en Sabic Limburg in Geleen.