JMF levert na 15 jaar zijn tweede album af

De titel van het album slaat op de dromen die je op een zijspoor hebt gezet. Jan: "Het titelnummer schreef ik al vijftien jaar geleden. Ik zat toen al 25 jaar in een baan die ik niet leuk vond, omdat ik eigenlijk andere dingen wilde doen. Alle nummers hebben daar mee te maken."

In de afgelopen periode leed hij regelmatig aan depressies. En hoe gaat het nu met hem? "Het gaat best goed met me, maar het kan nog beter."

Tussen zijn eerste album Walking On Thin Ice en de nieuwe plaat liggen vijftien jaar. De plannen voor een tweede album waren er al in 2004, toch kwam het er niet van. "We zijn in november 2017 begonnen met liedjes verzamelen uit de laatste tien jaar. Je begint eraan met het idee om het binnen een aantal maanden af te ronden, maar zoals dat gaat komt er elke keer wat tussen."

Je moet wel een keer zeggen_ nu is het klaar, anders blijf je bezig" Jan François - singer-songwriter

Eén van de struikelblokken was zijn eigen zelfkritiek: "Je wilt het toch zo goed mogelijk doen. Het heeft wel z'n grenzen, je kan bezig blijven, maar op een gegeven moment moet je een punt zetten. Gelukkig trapte producer Peter Wessel af en toe op de rem. Je moet wel een keer zeggen, nu is het klaar, anders blijf je bezig."

Het album Broken Hearts & Cancelled Dreams presenteert JMF op 31 maart in Wijnlokaal "De Moriaan" in Middelburg. De presentatie is inmiddels uitverkocht.

Jan François heeft een punt gezet achter de opnames van zijn nieuwe album. Maar hij blijft kritisch.