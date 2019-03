'Met OV vanuit Scherpenisse naar Waddinxveen is niet te doen'

De actie wordt georganiseerd door de SGP. Vanuit het hele land vertrekken jongeren met het openbaar vervoer naar Utrecht. Ze vragen zo aandacht voor het openbaar vervoer. Jos van de Breevaart (24) uit Scherpenisse is één van hen. Hij woont in Scherpenisse en werkt in Waddinxveen. Hij zou graag met het openbaar vervoer reizen. Maar, zo zegt hij: "Dat is echt niet te doen."

Verbinding tussen platteland en Randstad moet beter

Voor vandaag maakte hij een uitzondering. Hij stapte samen met gedeputeerde en partijgenoot Harry van der Maas in Aagtekerke in de bus voor een reis naar Utrecht. Van de Breevaart wil dat de verbinding tussen het platteland en de Randstad verbetert. "Nu moet je met de auto, als je op het platteland woont. Wij meten vandaag hoe lang de reis duurt en hoe de reiziger dat ervaart."

Het gaat gedeputeerde Harry van der Maas vooral om een snellere treinverbinding tussen Zeeland en de Randstad. "Eind maart wordt in de Tweede Kamer gekeken naar de toekomstvisie openbaar vervoer. De reistijdverkorting is een belangrijk thema. Ik hoop een snellere verbinding met de Randstad."

Jos van de Breevaart van de SGP over zijn reis van vandaag