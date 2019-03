'Zij werd de nummer één van de wereld en ik zit op de bank in Wolphaartsdijk'

"Ik heb bewust de keuze gemaakt om met tennis te stoppen", legt Bauer uit. Spijt heeft ze niet van die keuze. "Dat is een te groot woord. Ik denk niet dat ik daar met spijtgevoelens op terug moet kijken." Maar het had heel anders kunnen lopen. Ze speelde vroeger tegen bijvoorbeeld Maria Sharapova en Roland Garros-winnares Ana Ivanovic. "Sharapova werd de nummer één van de wereld en ik zit op de bank in Wolphaartsdijk. Hoe het had kunnen lopen weet ik ook niet, maar het is gegaan zoals het nu is en daar heb ik vrede mee."

Bauer is lang niet het enige talent dat nooit zijn of haar belofte inloste. Op de lijst met winnaars zijn meerdere sporters te vinden die in de vergetelheid zijn geraakt. Wie heeft er bijvoorbeeld nog iets gehoord van Björn Scherbeijn, Monique Slootmaker en Simone de Klerk. Allemaal sporters die ooit het grootste talent van Zeeland waren.

Anjolie Engels loopt nog altijd hard (foto: Arjan Schotanus)

Wie wel doorbrak is atlete Anjolie Engels. Zij won in 1993 de talentenprijs en in 2002 werd ze Zeeuws sportvrouw van het jaar. Engels behaalde diverse nationale titels en deed mee aan het Europees kampioenschap in 2002. Zij zag de prijs voor talent ook echt als steuntje in de rug. "Het was heel mooi dat ik die prijs kreeg. Daardoor voelde ik me bij wedstrijden sterker aan de start staan."

Het Topsportgala wordt vanavond voor de dertigste keer gehouden. Vanaf 20.00 uur worden de prijzen uitgereikt in theater De Mythe in Goes. De jaarlijkse sportprijzen zijn een initiatief van SportZeeland, het provinciaal sportorgaan.

