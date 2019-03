Langgekoesterde wens in vervulling voor golfclub Oostburg

(foto: De Brugse Vaart Oostburg)

Golfdomein Brugse Vaart heeft al een baan met achttien holes. Een woordvoerder van de golfclub zegt dat er veel vraag is naar een kortere baan. "Op een baan van negen holes kunnen spelers binnen anderhalf uur hun ronde afwerken. Als ze dat nu op de bestaande baan willen doen, zijn ze veel meer tijd kwijt. En tegenwoordig hebben veel mensen die tijd niet meer."

Door het gebruiken van de afgevoerde grond worden twee vliegen in één klap geslagen. De golfclub krijgt de gewenste korte baan en Sluis kan de grond makkelijk kwijt. Er is wel een probleem. Gronden worden ingedeeld in vier klassen en grond die voor de aanleg van de golfbaan wordt gebruikt, komt uit de klasse 'wonen en industrie'. Omdat hierop gewoond en geleefd wordt, zitten in de grond stoffen die daaruit voortkomen. Volgens de gemeente is de grond 'in die mate niet gevaarlijk voor de volksgezondheid op de locatie Brugse Vaart'. Wel moet de grond een zogenoemde afdeklaag krijgen, van minstens een halve meter 'groene' grond.

(foto: De Brugse Vaart Oostburg)

De gemeente Sluis moet voor de aanleg gebiedsspecifiek beleid vaststellen. Het ontwerp wordt binnenkort ter inzage gelegd en kan gedurende zes weken bekeken worden. Het is de bedoeling dat de 9-holes golfbaan in 2022 klaar is.