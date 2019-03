Merendeel Zeeuwse scholen doet oproep voor het klimaat

Zeeuwse jongeren staakten in februari in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen UCR, maar ook HZ University of Applied Sciences, Mondia Scholengroep, Primair Onderwijs Zeeland, NIOZ en Scalda maken zich hard voor het klimaat. De betrokkenen vinden dat actie ondernemen 'broodnodig' is. In een persbericht schrijven ze dat de effecten van de klimaatverandering steeds duidelijker worden en dat Nederland, wat betreft klimaatactie, wel 'een paar tandjes bij zou kunnen zetten'. Ze focussen zich vooral op de jongste generatie, die dit als een kans moet zien om zich te laten horen.

Tijdens de klimaatmars gaan Zeeuwen in Middelburg de straat op om aandacht te vragen voor het milieu. Ze lopen van het Abdijplein naar de Zeeuwse Bibliotheek. Hans den Boer, hoofd communicatie van de UCR, zegt dat de situatie serieus is. "Je hoeft maar om je heen te kijken, de berichten te lezen en je kunt zien dat er echt iets aan de hand is. Vandaar dat wij er aandacht voor vragen. Wij zullen onze leerlingen oproepen om aan de klimaatmars deel te nemen."

In het persbericht wordt beweerd dat dit soort klimaatacties passen bij Zeeland. Den Boer is het hier mee eens: "Zeeland heeft natuurlijk ook ervaring in wat het kan betekenen als de dijken doorbreken." Hiermee verwijst hij naar Watersnoodramp van 1953 en de zeespiegel die drastisch stijgt vanwege de klimaatveranderingen.

Klimaatmars Zeeland (foto: Zmf)