Zeeuwse scholen doen oproep voor het klimaat

University College Roosevelt in Middelburg wil dat alle onderwijsinstellingen meedoen aan de klimaatmars op 15 maart. Behalve de UCR maken ook de HZ University of Applied Sciences en scholengroep Mondia zich hard voor de klimaatmars. Tijdens de klimaatmars gaan Zeeuwen in Middelburg de straat op om aandacht te vragen voor het milieu. Ze lopen van het Abdijplein naar de Zeeuwse Bibliotheek.