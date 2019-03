Eis: 12 maanden cel voor bedreiging brandweer

Vrouwe Justitia, de personificatie van het recht - archieffoto (foto: OZ)

In het buitengebied bij Rilland werd vorig jaar in het Paasweekend een groot paasvuur gestookt. Politieagenten zagen rijdend over de A58 de rook. In de polder vonden ze een groep van vijftien man aan bij het vuur. De bestuurder van een verreiker, een soort vorkheftruck, gooide onder meer pallets op het vuur.

De politie schakelde de brandweer in omdat ze het vuur gevaarlijk vonden. In de onenigheid die vervolgens ontstond, zou de 61-jarige man zijn ingereden op de brandweerlieden met de lepels van de verreiker op ooghoogte naar voren wijzend en vlak voor de brandweerlui zijn gestopt. Deze voelden zich erg bedreigd en deden aangifte.

'Stopte naast brandweer'

De verdachte ontkent dat en zegt dat hij naast de brandweerlui stopte met het voertuig en hen in de deuropening toeriep dat er niet geblust werd op zijn erf. Ook volgens omstanders bij het vreugdevuur was de afstand van de verreiken en de brandweerlieden ruim 2 meter.

De man voelde zich bij de rechtszitting te kort gedaan en is al jaren boos op onder meer gemeente, provincie en politie en brandweer die hem probeerden tegen te werken met zijn ontwikkelingen van zijn veehouderij. 'De mensen zijn jaloers op wat ik heb bereikt," zei de verdachte.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook: