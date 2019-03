Gezelschap vast op zandplaat bij Renesse: vier gewonden en een dode hond

Voor de kust van Renesse hebben de hulpdiensten vanmiddag vier mensen en drie honden van een zandplaat gehaald. Bij opkomend tij was het gezelschap in de problemen gekomen. De personen, onder wie een kind, zijn naar ziekenhuizen gebracht. Twee per traumahelikopter, de andere twee met ambulances. Een van de honden heeft het niet overleefd.