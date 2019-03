Veertig dagen zonder chocolade, hoe dan!?

De pastoor eet dagelijks chocolade en vindt dat dat wel een beetje minder kan. "De bedoeling van de veertigdagentijd, of de vastentijd, is dat je je dagelijkse gewoontes opzij zet en plaats maakt voor zelfreflectie." De vastentijd begint ieder jaar op de dag na carnaval: Aswoensdag. Als symbolische start krijgen kerkgangers op Aswoensdag een askruisje op hun voorhoofd getekend. En dán begint de vastentijd.

Nieuw jasje

"Waar vroeger nog hele maaltijden werden overgeslagen tijdens het vasten, zijn we nu wel wat moderner. Ik eet bijvoorbeeld alleen geen chocolade en een ander zit veertig dagen niet meer op Facebook", vertelt Hacking. Volgens Hacking zijn er geen richtlijnen over hoe je moet vasten. Wel zaten 'vasters' vroeger meer op één lijn: er werd geen vlees gegeten en geen alcohol gedronken. Alleen op zondag werd er een uitzondering gemaakt. Of de pastoor ook echt veertig dagen zonder chocolade kan, weet hij nog niet. "Het is een streven."

De Bijbel - Jesaja 58:6 Nee, ik wil dat het heel anders gaat! Jullie moeten niet alleen vasten, jullie moeten meer doen. bevrijd mensen die gevangen zitten, maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand onderdrukt wordt. Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!

Maar waarom zouden mensen überhaupt willen stoppen met chocolade eten? Dat zou je je toch bijna niet kunnen voorstellen. Pastoor Hacking wel: "De tijd die ik normaal besteed aan chocolade eten, kan ik nu anders gebruiken. Dat bedoel ik met de zelfreflectie die ik eerder benoemde. Ik lees bijvoorbeeld veel in de bijbel en daarnaast denk ik ook veel na over onderwerpen als: 'Wat is nou eigenlijk belangrijk in mijn leven?' en 'Hoe kan ik mijzelf verbeteren en een beter mens zijn voor de mensen om mij heen?' Hacking noemt het 'bezinning'. In de vastentijd gaat het dus niet om het stukje chocolade dat hij niet kan eten, maar om de dingen die hij wél kan en heeft. "Vooral dankbaar zijn", zegt Hacking. "En natuurlijk de dingen die ik wél heb, delen met mensen die het niet hebben. Dat delen is meestal nog een beetje moeilijk voor ons."