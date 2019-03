Hansweertse Boys gooit de handdoek in de ring (foto: Paul ten Hacken)

Hansweertse Boys kende een bewogen seizoen tot nu toe. In december werd het competitieduel met SKNWK gestaakt nadat er op het veld een massale vechtpartij ontstond. Beide clubs werden gestraft met vier punten in mindering. Bij SKNWK werd die straf verlaagd terwijl Hansweertse Boys dezelfde straf hield.

Twaalf dagen geleden werd het duel van Hansweertse Boys met SPS al afgelast. Trainer Pearl Doesburg zou na dit seizoen de club al verlaten en met Tom Koelen is er ook al een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Het is niet duidelijk of de club volgend seizoen weer toe treedt in de competitie. De club is niet bereikbaar voor commentaar.

In de 4e klasse B vervallen alle resultaten van Hansweertse Boys, daardoor is Brouwershaven de enige overwinning van het seizoen kwijt en zijn zij de nieuwe nummer laatst.