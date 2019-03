Actiegroep 'Noodklok Hedwige' woedend: provincie schendt auteursrecht

Een leegstaande woning in de Hedwigepolder (foto: Omroep Zeeland)

Uit de brief blijkt dat de festivalplannen van de provincie bij de actiegroep, die fel gekant is tegen ontpoldering, in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Volgens de leden is het idee al drie jaar geleden geopperd door het Collectief Standplaats-Hedwige, maar destijds op niets uitgelopen omdat subsidie werd geweigerd. 'Noodklok Hedwige' vindt het wrang dat de provincie er met gemeenschapsgeld mee aan de haal gaat.

Slag in het gezicht

Het feit dat de provincie de locatie al 'Grenspark Groot Saeftinghe' noemt, is ook tegen het zere been. "Een extra slag in het gezicht van voormalig eigenaar Gery de Cloedt en het legioen mensen dat jarenlange strijd leverde om de Hedwige te sparen", staat in de brief.

De actiegroep besluit de brief met "Wij verzoeken u dan ook met klem dit zo snel mogelijk recht te trekken."