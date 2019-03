De nieuwe Hulstenaren komen uit Valencia

Zorgorganisatie Tragel uit Clinge schrééuwt om personeel, maar kan in de eigen regio niemand vinden. En wie niet sterk is moet slim zijn....én creatief. Dus gaat Tragel de grens over. De oplossing van het personeelsprobleem wordt gevonden in...Valencia.

Tragel verwacht dat er in drie jaar tijd 150 mensen bij moeten komen. "Omdat het goed gaat met de economie, kunnen we die mensen bijna niet meer uit de regio halen. Dus kijken we nu naar Zuid-Spanje", zegt bestuurder Guus Bannenberg. Want in de regio is het werkloosheidscijfer hoog. Daarom vliegt Bannenberg in mei naar Valencia om op zoek te gaan naar potentiële nieuwe werknemers.

Ze krijgen in Spanje een cursus Nederlands, zodat ze de taal goed beheersen als ze hier komen" Guus Bannenburg

In eerste instantie gaat het om vijf Spanjaarden. "We houden het aantal klein omdat we alles goed willen laten verlopen. Het is de bedoeling dat ze zich in de gemeente vestigen, dus we moeten ook op zoek naar woonruimte." Daarover is Bannenberg nu in gesprek met de gemeente en woningcorporaties. Als het allemaal goed verloopt, komen de eerste Spanjaarden in september naar Zeeuws-Vlaanderen. "Ze krijgen in Spanje een cursus Nederlands, zodat ze de taal goed beheersen als ze hier komen. Ook moeten ze affiniteit hebben met de zorg. De rest leren ze hier in het bedrijf."

Andere sectoren

Als de pilot met de eerste lichting Spanjaarden slaagt, wordt bekeken of er nog meer kunnen komen. Ze kunnen ook in andere sectoren aan de slag zoals in de bouw en transport en logistiek. Want ook daar zijn er voldoende vacatures in de gemeente Hulst. De samenwerking met die bedrijven is in de maak volgens Bannenberg. Bovendien moet heel de regio er van profiteren. Hij noemt het project dan ook Hulst Vestigingsstad. Een verwijzing naar 'vestingsstad', waar Hulst om bekend staat. "Als ze zich hier vestigen, nemen ze hun gezin mee. Dat zorgt voor nieuwe kinderen op de scholen en bedrijvigheid in de gemeente."