Treinverkeer plat door werk aan spoortunnel Goes

De spooronderdoorgang in Goes is naar verwachting volgende zomer klaar (foto: Omroep Zeeland)

Er wordt een fundering voor de twee spoordekken gemaakt, waar het verkeer in 2020 onderdoor gaat rijden. Naast de fundering worden ook de damwanden geplaatst. Omdat het om zware werkzaamheden gaat en alles in een korte periode gerealiseerd moet worden om het treinverkeer op maandagmorgen weer te kunnen hervatten, zal er ook 's nachts worden doorgewerkt. Dat zorgt voor een behoorlijke geluidsoverlast. Volgens Victor de Vries, projectleider namens de gemeente Goes, zijn alle omwonenden op de hoogte gebracht van de nachtelijke overlast.

Drie treinloze weekenden

Het treinverkeer ligt stil vanaf vannacht, nadat de laatste trein vertrokken is, tot maandagmorgen als de eerste trein weer vertrekt. Het is dan de tweede keer dat er een weekend lang geen treinen rijden vanwege de werkzaamheden. In oktober lag het treinverkeer al een keer een weekend stil. In het weekend van 13 en 14 april is het de laatste keer, dan worden de brugdelen geplaatst.