Dit zijn de zwerfafvalhelden van Zaamslag

Zelfs wethouder Jurgen Vervaet trok een veiligheidshesje aan en hielp met opruimen. Hij vertrok met de kinderen naar de rotonde richting Zaamslagveer waar ze een verrassing stond te wachten. "Wij mochten samen met de wethouder de nieuwe blikvanger langs de Veerstraat officieel openen door het lint door te knippen", zegt Tom trots. Daarnaast kregen ze nog een goodiebag van de gemeente.

Ik was het helemaal beu dat er overal afval lag"" Marieke van Zuindam

Iedere dag fietst de tweeling vanaf hun huis in Zaamslagveer naar school in Zaamslag. Wat hen opviel was de grote hoeveelheid afval langs de weg. Het zat ze dwars en ze besloten actie te ondernemen. "Ik was het helemaal beu dat er overval afval lag, want daar kunnen de dieren in stikken", zegt Marieke.

De 8-jarige tweeling uit Zaamslagveer houdt al bijna een jaar het dorp schoon (foto: Omroep Zeeland)

Dankzij de tweeling is het dorp een stukje schoner en werden meer mensen geïnspireerd om ze te helpen, zoals actiegroep ZaamslagSchoon. De groep probeert inwoners van Zaamslag op verschillende manieren wakker te schudden, zodat het probleem rondom zwerfafval steeds meer aan het licht komt. Ze willen hierbij niet alleen opruimen, maar ook op zoek gaan naar de bron die de troep veroorzaakt.

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen een bedrag van 2000 euro toegekend aan de groep.