Mis jij je jas, vest of eenhoorn sinds carnaval? Hij ligt hier..

Drie tafels bezaaid met jassen, vesten en truien zijn het enige dat nog herinnert aan het carnavalsweekend in Kwadendamme. Verder is er niks meer te zien van de sporen die de 3.000 mensen hebben achtergelaten die dit weekend in het café stonden te hossen, dansen en feesten op de carnavalsmuziek.

Dat er 35 jassen zijn blijven liggen, vindt café-eigenaar Nico Peeters nog meevallen, want vorig jaar waren het er nog zo'n tien meer. Maar een probleem vindt hij het niet, want de jassen die na drie maanden niet zijn opgehaald, krijgen een andere bestemming.

Jassen hergebruikt

"Normaal bewaar ik die jassen drie maanden en dan gaan ze naar een goed doel", vertelt Peeters. "Dat kan Roemenië zijn, maar ook de Voedselbank." Vorig jaar was dat niet nodig, ook al werden toen niet alle jassen opgehaald. "Een loopgroep wilde toen de jassen wel hebben. Die hebben daar een grote garderobe van gemaakt en tijdens de optocht van dit jaar jassen uitgedeeld."

De jassen die vorig jaar zijn achtergelaten, werden dit jaar uitgedeeld door een loopgroep tijdens carnaval (foto: Omroep Zeeland)

Dus voor de carnavalvierders die hun jas niet perse terug willen hebben, geldt het advies: laten liggen. Dan gaat jouw jas uiteindelijk naar het goede doel.

'Ik bewaar ze drie maanden'