Tolhoek en Kerkhove winnen de belangrijkste sportprijzen

Antwan Tolhoek is de Sportman van het jaar 2018 (foto: Yannick Sohilait)

Tolhoek rekende af met 3x3-basketballer Jesper Jobse uit Vlissingen en dressuurruiter Hans Peter Minderhoud. Kerkhove onttroonde motorcrosser Nancy van de Ven die de prijs de afgelopen vier jaar won. De tennisster, afkomstig uit Zierikzee, wint de prijs vanwege haar opmerkelijke zegereeks van dertien wedstrijden op een rij en haar knappe overwinningen voor het Fed Cup-team tegen onder andere de zusjes Williams.

Kerkhove was niet aanwezig om haar prijs in ontvangst te nemen, maar reageerde via een telefoonverbinding. "Ik ben er superblij mee, altijd een eer om sportvrouw van Zeeland te worden." Het was de tweede keer dat de tennisster de prijs won. Ook Tolhoek was niet aanwezig, hij reageerde in een opgenomen video dat hij niet verwacht had te winnen. "Ik ben ooit al eens talent geweest, dit is wel even iets anders. Supermooi, kan ik die ook weer uitvinken."

Lesley Kerkhove wint Zeeuws Sportvrouw van het jaar (foto: Orange Pictures)

GOES werd dit jaar uitgeroepen tot Zeeuws Sportploeg van het jaar. De voetballers van de Bevelandse club promoveerden vorig jaar als promovendus in de Hoofdklasse naar de Derde Divisie en de club won voor het eerst in de clubgeschiedenis de districtsbeker. GOES won de prijs ten koste van voetbalclub Hoek en zaalvoetbalvereniging Groene Ster.

In de categorie Sporttalent van het Jaar waren zeiler Paul Hameeteman, judoka Indy Godschalk en wielrenner Shirin van Anrooij genomineerd. Laatstgenoemde ging er met de prijs vandoor. De Kapelse geldt als een multitalent en brak dit seizoen door bij de senioren in het veldrijden, daarnaast won de atlete de NK indoor op de 1500 meter en haalde ze medailles bij het WK duatlon en WK offroad triatlon.

Shirin van Anrooij wint Sporttalent van het jaar (foto: Orange Pictures)

Aangepast sporters

Roeier Corné de Koning uit Goes is de aangepast Sporter van het jaar met een lichamelijke beperking. De Koning werd met zijn sport roeien eerste op het WK para skiff. Daarnaast werd De Koning wereldkampioen in Linz.

De uit Goes afkomstige Joannathan Duinkerke behaalde de eerste plaats op de NK tijdrijden op de weg en werd Nederland kampioen in het veldrijden. Daarom wordt hij dit jaar, voor de zevende keer, de aangepast Sporter van het jaar met een verstandelijke beperking.

Joannathan Duinkerke is de aangepast Sporter van het jaar met een verstandelijke beperking (foto: Orange Pictures)

De sportprijzen werden uitgereikt door SportZeeland en de winnaars zijn gekozen door de jury die bestaat uit: Anjolie Engels (atlete), Dolf Roks (voetbaltrainer), Mark Aalders (rolstoelbasketballer), Roeland van Vliet (PZC), Cor Moerman (judotrainer/leraar CIOS), Patrick Vader (SportZeeland) en Yorben Weststrate (Omroep Zeeland).