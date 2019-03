Titel 'Leukste Uitje' terug in Kwadendamme

Tropical Zoo in Kwadendamme (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de ANWB hebben leden ruim 63.000 stemmen uitgebracht op het uitje dat zij het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per provincie.

Berkenhof Tropical Zoo greep de aflopen twee jaar naast de titel. Het MuZEEum in Vlissingen ging zowel in 2018 als in 2017 met de eer strijken. De jaren daarvoor was het park in Kwadendamme heer en meester: van 2011 tot en met 2016 werd ieder jaar de titel gewonnen.

