Buurtbemiddeling Terneuzen 10 jaar: 'Wij zijn geen rijdende rechter!'

Buurtbemiddeling Terneuzen bestaat tien jaar en dat was reden voor een feestje. Er werden tijdens de bijeenkomst ideeën en ervaringen uitgewisseld met politie, buurtzorg en mensen van het Veiligheidshuis. En tot slot werden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet met bloemen en een boek.

De buurtbemiddelaars werden vanwege het jubileum in het zonnetje gezet (foto: Omroep Zeeland)

"Dat we een soort rijdende rechter zijn, is natuurlijk wel wat aangedikt. Wij proberen juist te voorkomen dat mensen naar de rechter gaan", zegt Frank Kolijn. Hij is buurtbemiddelaar van het eerste uur in Terneuzen en heeft in die tijd bemiddeld bij zo'n vijftig conflicten, schat hij in. "En daarvan zijn er zo'n veertig tot een goed einde gebracht."

In de afgelopen tien jaar heeft buurtbemiddeling in totaal zo'n 1.100 zaken behandeld, waar in totaal zo'n 4.700 inwoners van de gemeente Terneuzen bij betrokken waren. En van die 1.100 zaken is 75 procent tot een goed einde gebracht of tot rust gekomen.

Dat hij zich aanmeldde bij buurtbemiddeling, was in zijn eigen belang omdat hij een opleiding tot mediator volgde. "En daar moest je ook praktijkervaring bij opdoen, dus vandaar. Maar in verloop van tijd vond ik het steeds leuker, omdat je op een relatief eenvoudige manier bij kan dragen aan het geluk van een ander."

'Rijdende rechter is voor de show, wij niet'

Hij ziet voor de toekomst van buurtbemiddeling wel wat veranderen. "De prioriteit gaat verschuiven van bemiddeling naar coaching. Dat we mensen in de toekomst meer gaan helpen met wat ze tegen hun buren moeten of kunnen zeggen. Door mensen te stimuleren en hoe ze om moeten gaan met hun buren. Zodat mensen beter weten wat ze kunnen doen."